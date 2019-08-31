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Эксперты: состояние Большого Барьерного рифа быстро ухудшается


31.8.2019 21:51
Эксперты: состояние Большого Барьерного рифа быстро ухудшаетсяФото: steemitimages.com

Ученые выражают встревоженность из-за перспектив Большого Барьерного рифа (ББР).

Как указывается в докладе австралийского агентства по управлению рифом, необходимо принимать глобальные меры для решения климатических проблем, иначе состояние ББР будет стремительно ухудшаться.

По данным экспертов, ухудшение состояния экосистемы рифа обусловлено главным образом изменением климата. Ученые установили, что размер рифов в последнее время существенно уменьшился вследствие выцветания кораллов. В результате наблюдается масштабная деградация среды обитания существ, которые населяют ББР.

Как подчеркнул гендиректор национального морского парка "Большой Барьерный риф" Джош Томас, речь уже в полной мере идет о том, что настал критический момент. Меры по спасению крупнейшей в мире морской экосистемы необходимо принимать безотлагательно.

Автор: Злата Богатова

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