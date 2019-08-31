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В Сети возмущены жестом Трампа, публично унизившего жену


31.8.2019 21:11
В Сети возмущены жестом Трампа, публично унизившего женуФото: shining-stars.ru

Множество пользователей вновь критикуют американского лидера за неподобающее отношение к супруге.

На этот раз Дональд Трамп подозвал Меланию с помощью жеста "к ноге", который обычно используют владельцы собак.

Сразу после того, как писатель Джеймс Фелтон опубликовал в твиттере соответствующий ролик, пользователи начали возмущаться по поводу действий главы Соединенных Штатов. Многие сочли оскорбительным жест, которым Дональд Трамп просит Меланию подойти.

Автор публикации позволил себе сопроводить видеоматериал, вызвавший бурю эмоций в Сети, цитатой из выступлений Трампа: "Никто не уважает женщин больше меня".

Среди пользователей, отреагировавших на жест президента, нашлись и те, кто просто развеселился, глядя, как американская первая леди подходит к мужу после того, как он похлопал себя по ноге, словно во время урока дрессировки.

Напомним, в прошлом Мелания Трамп в интервью признавалась, что считает себя самой затравленной в мире женщиной. Впрочем, позднее она говорила, что иногда даже дает супругу, который на тот момент уже занял пост президента США, советы.

Ранее супруга французского президента Брижит Макрон выразила благодарность бразильцам за оказанную ей поддержку после оскорбительных реплик Жаира Болсонару.

Автор: Злата Богатова

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