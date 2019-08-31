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Во Франции неизвестный совершил нападение: погиб человек, еще девять пострадали
31.8.2019 20:36
Фото: imag.one
В результате ЧП под Лионом один человек погиб, еще девять пострадали. Ранее сообщалось о шести раненых, однако позже экстренные службы уточнили сведения.
По данным французских СМИ, полицейские уже задержали нападавшего.
До девяти человек увеличилось количество раненых в результате вооруженного нападения в окрестностях французского Лиона.
Как передает в субботу радиостанция Europe 1, силовики уже задержали мужчину, который нанес ножевые ранения пострадавшим. Сведений о его личности и мотивах действий пока не поступало.
Известно, что правоохранители ведут розыск предполагаемого сообщника. Обстоятельства инцидента выясняются.
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