Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лана Дель Рей презентовала новый альбом

30.8.2019 23:29

Фото: desktopnexus.com



Американская исполнительница Лана Дель Рей объявила о выпуске нового студийного альбома, который получил название Norman F***ing Rockwell.



Как передает ТАСС, с 34-летней певицей сотрудничали продюсеры Рик Ноуэлс и Джек Антонофф.



В этот альбом, который для Ланы Дель Рей стал уже шестым по счету, включены четырнадцать треков. Исполнительница еще в прошлом году решила представить публике синглы Mariners apartment complex и Venice bitch, анонсировав скорое создание нового релиза.



Как отметила исполнительница на своей странице в Instagram, ей очень везет, ведь альбом помогала записывать настоящая "команда мечты!" Опубликовав обложкой Norman F***ing Rockwell, Лана Дель Рей сообщил, что в эти выходные по побережью проедет "пара фургонов с мороженым", где все поклонники творчества смогут приобрести "винил, если увидят этот маленький лайм".



Автор: Злата Богатова

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