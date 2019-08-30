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Лана Дель Рей презентовала новый альбом
30.8.2019 23:29
Фото: desktopnexus.com
Американская исполнительница Лана Дель Рей объявила о выпуске нового студийного альбома, который получил название Norman F***ing Rockwell.
Как передает ТАСС, с 34-летней певицей сотрудничали продюсеры Рик Ноуэлс и Джек Антонофф.
В этот альбом, который для Ланы Дель Рей стал уже шестым по счету, включены четырнадцать треков. Исполнительница еще в прошлом году решила представить публике синглы Mariners apartment complex и Venice bitch, анонсировав скорое создание нового релиза.
Как отметила исполнительница на своей странице в Instagram, ей очень везет, ведь альбом помогала записывать настоящая "команда мечты!" Опубликовав обложкой Norman F***ing Rockwell, Лана Дель Рей сообщил, что в эти выходные по побережью проедет "пара фургонов с мороженым", где все поклонники творчества смогут приобрести "винил, если увидят этот маленький лайм".
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