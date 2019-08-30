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СМИ сообщают о массовой драке в Севастополе с участием военных
30.8.2019 23:06
Фото: livejournal.com
Следственные органы подтвердили сведения о том, что проводится проверка по факту участия в инциденте двух военнослужащих.
В результате драки в Севастополе, по данным ведомства, пострадали несколько отдыхающих, в том числе, ребенок.
Как указано в сообщении на сайте Главного военного СУ СКР, информация о драке с возможным участием двух военнослужащих в Севастополе сейчас проверяется. В ведомство ранее поступили сведения о том, что 25 августа двое военных, которые по призыву служат в войсковой части 80365, въехали на машину в пешеходную зону пляжа "Омега".
Граждане, прогуливавшиеся с детьми по побережью, начали делать военнослужащим замечания. В результате возник конфликт - перепалка стремительно переросла в потасовку, а потом и драку, в которой были травмированы родители и ребенок.
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