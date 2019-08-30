Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В испанской Севилье две беременные женщины потеряли детей, заразившись листериозом

30.8.2019 16:55

Фото: livejournal.com



Как пишет издание Pais, с момента, когда в Испании началась вспышка листериоза, в королевстве не менее двух беременных женщин из-за заражения потеряли детей.



Со ссылкой на отделение Минздрава в автономном сообществе Андалусия уточняется, что женщины были госпитализированы на 8-й и 32-й неделях беременности.



В общей сложности на сегодняшний день в больницах региона оказывается помощь двадцати трем беременным женщинам. У всех этих пациенток ранее был диагностирован смертельно опасный листериоз.



Ранее власти Испании, объявившие 20 августа общенациональную санитарную тревогу, подтвердили сведения о более чем двух сотнях заразившихся. Двое пациентов, у которых был выявлен листериоз, скончались.



В ходе расследования эксперты выяснили, что источником распространения опаснейшей инфекции стал мясной рулет марки La Mecha. Продукция андалусской компании Magrudis еще в середине августа была полностью изъята из продажи.



Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор посоветовал женщинам, которые собираются стать мамами, в ближайшее время воздержаться от поездок в Испанию из-за вспышки этого опасного заболевания.



Автор: Злата Богатова

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