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Беременным россиянкам посоветовали пока не ездить в Испанию
22.8.2019 01:14
Фото: vk.com
Роспотребнадзор советует женщинам, которые собираются стать мамами, в ближайшее время воздержаться от поездок в Испанию.
Причиной таких рекомендаций стала вспышка опасного заболевания - листериоза, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщается, что беременным женщинам стоит отказаться от поездок в Испанию из-за вспышки листериоза. При появлении симптомов, которые могут свидетельствовать о начале этого заболевания, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к врачам, подчеркнули представители ведомства.
Ранее Минздрав королевства официально подтвердил сведения о том, что уже зафиксированы не менее 150 случаев заболевания. Предположительно, источником листериоза могла стать мясная продукция отечественного производства, полагают испанские специалисты.
Листериоз - бактериальная инфекция, которая поражает центральную нервную систему и способна спровоцировать такие грозные осложнения как менингит и энцефалит. Особенно опасно это заболевание для беременных, младенцев, пожилых людей и пациентов с ослабленной иммунной системой. При беременности листериоз может вызывать выкидыш или инфицирование плода.
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