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В США перехватили крылатую ракету на большой дальности
30.8.2019 15:30
Фото: vpk.name
В Соединенных Штатах испытали объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО Армии страны, это случилось во время испытаний на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико).
Как указывается в заявлении, распространенном пресс-службой корпорации Nortrop-Grumman, в ходе успешно завершившихся мероприятий применялись радиолокаторы Sentinel и Patriot, а также перехватчик Patriot PAC-3.
В результате испытаний специалисты американской армии с участием представителей корпорации Nortrop-Grumman смогли осуществить перехват крылатой ракеты на большой дальности. Испытания состоялись в минувший четверг, 29 августа.
В тексте официального сообщения при этом уточняется, что состоявшиеся испытания позволили продемонстрировать возможности объединенной системы боевого управления. Как свидетельствуют результаты, она смогла справиться с поставленными перед ней задачами по выявлению, отслеживанию и ликвидации низколетящие целей. Речь идет о расстояниях, которые значительно превосходили уровень, доступный используемой сейчас в США системе Patriot.
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