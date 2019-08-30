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В Воронеже пять дней назад пропала 12-летняя девочка
30.8.2019 14:55
Фото: kpcdn.net
Как сообщили в региональном СУ СКР, ребенок пропал еще 25 августа.
В ведомстве пока отказались сообщить какие-либо другие подробности обстоятельств исчезновения школьницы. Известно лишь, что девочка не вернулась домой после прогулки.
В СКР при этом пояснили, что по факту исчезновения 12-летней школьницы проводится доследственная проверка. Как сообщает агентство "Интерфакс", решение о возбуждении уголовного дела пока не принималось.
В поисках девочки также задействованы члены поискового отряда "Черноземье".
По данным ряда местных СМИ, ранее мать ребенка отправилась отдыхать, оставив дочь под присмотром родственники. Отмечается, что заявление в полицию поступило лишь после того, как вернулась мать ребенка - 29 августа.
Ранее стало известно об исчезновении годовалого мальчика в Башкирии. Мать, проснувшись утром, обнаружила, что младшего сына нет дома.
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