ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Турции скончалась школьница из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна
В Турции скончалась школьница из Петербурга, которую затянуло в трубу бассейна
79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом
79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом
В крымском СИЗО убили подследственного
 В крымском СИЗО убили подследственного
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Россияне получат возможность выкупать у банков свои долгиСМИ: Россияне получат возможность выкупать у банков свои долги
Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США ураганаТрамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США урагана
Путин провел телефонный разговор с МеркельПутин провел телефонный разговор с Меркель
В Испании бык смертельно ранил участника забегаВ Испании бык смертельно ранил участника забега
Под Калугой двое мужчин стали жертвами пожараПод Калугой двое мужчин стали жертвами пожара

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Калугой двое мужчин стали жертвами пожара


29.8.2019 14:58
Под Калугой двое мужчин стали жертвами пожараФото: 2day.kh.ua

ЧП случилось в одном из частных домов населенного пункта Антоново (Дзержинский район Калужской области), сообщили представители регионального СУ СКР.

По данным ведомства, по факту гибели двух мужчин проводится проверка, по ее итогам позже примут решение о возбуждении уголовного дела.

В СУ СКР по Калужской области отметили, что дом, сгоревший накануне, находился в полуразрушенном состоянии. Проживавшие в нем мужчины в качестве осветительного прибора использовали керосиновую лампу.

По версии следствия, в последнее время погибшие злоупотребляли спиртным. Отмечается, что еду они готовили на походной газовой плитке либо костре. На данный момент установлено, что очаг возгорания находился около места, где стояла плитка.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибли пять человекВ аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибли пять человек
Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США ураганаТрамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США урагана
Новый фильм Мартина Скорсезе будут показывать не во всех кинотеатрахНовый фильм Мартина Скорсезе будут показывать не во всех кинотеатрах
Американский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часовАмериканский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часов
В Минздраве Архангельской области объяснили, как цезий-137 попал в организм врачаВ Минздраве Архангельской области объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 928


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru