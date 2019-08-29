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Под Калугой двое мужчин стали жертвами пожара
29.8.2019 14:58
Фото: 2day.kh.ua
ЧП случилось в одном из частных домов населенного пункта Антоново (Дзержинский район Калужской области), сообщили представители регионального СУ СКР.
По данным ведомства, по факту гибели двух мужчин проводится проверка, по ее итогам позже примут решение о возбуждении уголовного дела.
В СУ СКР по Калужской области отметили, что дом, сгоревший накануне, находился в полуразрушенном состоянии. Проживавшие в нем мужчины в качестве осветительного прибора использовали керосиновую лампу.
По версии следствия, в последнее время погибшие злоупотребляли спиртным. Отмечается, что еду они готовили на походной газовой плитке либо костре. На данный момент установлено, что очаг возгорания находился около места, где стояла плитка.
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