Новости шоу-бизнеса

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В Театр.doc сорвали спектакль о геях
29.8.2019 12:41
Фото: stblizko.ru
Несколько неизвестных, сорвали постановку о геях в Театр.doc, передает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось накануне вечером, когда зрители смотрели постановку "Выйти из шкафа", которая рассказывает о том, с какими проблемами приходится сталкиваться гомосексуалистам в современной России.
По словам режиссера Анастасии Патлай, сначала около здания театра появился неизвестный, который держал желто-черный флаг и плакат с обвинениями "во всех смертных грехах". Позднее организованная группа лиц, ворвавшись в театр, начала мешать артистам.
После выкрикивания оскорблений в адрес театра и зрителей и срыва спектакля было принято решение обратиться в полицию. Режиссер намерена написать заявление, подчеркивая что никакие законы Театр.doc не нарушил. В будущем постановка вновь будет демонстрироваться в театре, отметила Патлай.
Судя по афише, которую можно увидеть на сайте Театр.doc, спектакль под названием "Выйти из шкафа" представляет собой документальное повествование с возрастным ограничением 18+. Постановка посвящена "жизни, любви и поисках правды" геев в современной России.
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