Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часов

00:58

Фото: atr.ua



Как информируют мониторинговые авиационные интернет-ресурсы, на протяжении одиннадцати часов беспилотный воздушный разведчик с бортовым номером 10−2048 продолжал курсировать в Балтийском регионе, находясь у западных рубежей Российской Федерации.



Уточняется, что стратегический разведывательный беспилотник ВВС Соединенных Штатов RQ-4B Global Hawk совершил взлет с авиабазы Сигонелла, которая находится на острове Сицилия.



Примерно в 10:19 по московскому времени аппарат был замечен около северных границ Калининградской области, где перемещался в течение трех часов, находясь в воздушном пространстве Литвы. Затем американский беспилотник направился в небо над Латвией и Эстонией. На протяжении некоторого времени он курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей.



Возвратившись в Литву, RQ-4B Global Hawk около шести часов оставался у границ Калининградской области, от российской границы он удалился лишь в 21:05 по московскому времени.



Автор: Злата Богатова

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