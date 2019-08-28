ИнтерНовости - новости в стране и мире
Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
В Анапе трех полицейских обвиняют в насилии над 17-летней спортсменкой
В Анапе трех полицейских обвиняют в насилии над 17-летней спортсменкой
Под Волгоградом чиновник погиб, провалившись в скотомогильник
Под Волгоградом чиновник погиб, провалившись в скотомогильник
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в СочиКиркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Американский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часовАмериканский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часов
В Госдуме обозначили Зурабишвили условия для диалога с ГрузиейВ Госдуме обозначили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Во Франции скончалась джазовая певица Нэнси ХоллоуэйВо Франции скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй
В крымском СИЗО убили подследственного В крымском СИЗО убили подследственного

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Американский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часов


00:58
Американский шпионский беспилотник летал у западных границ РФ 11 часовФото: atr.ua

Как информируют мониторинговые авиационные интернет-ресурсы, на протяжении одиннадцати часов беспилотный воздушный разведчик с бортовым номером 10−2048 продолжал курсировать в Балтийском регионе, находясь у западных рубежей Российской Федерации.

Уточняется, что стратегический разведывательный беспилотник ВВС Соединенных Штатов RQ-4B Global Hawk совершил взлет с авиабазы Сигонелла, которая находится на острове Сицилия.

Примерно в 10:19 по московскому времени аппарат был замечен около северных границ Калининградской области, где перемещался в течение трех часов, находясь в воздушном пространстве Литвы. Затем американский беспилотник направился в небо над Латвией и Эстонией. На протяжении некоторого времени он курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей.

Возвратившись в Литву, RQ-4B Global Hawk около шести часов оставался у границ Калининградской области, от российской границы он удалился лишь в 21:05 по московскому времени.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

На севере Камчатки погиб офицер, преследовавший браконьераНа севере Камчатки погиб офицер, преследовавший браконьера
Принц Эндрю сделал заявление о его общении с педофилом ЭпштейномПринц Эндрю сделал заявление о его общении с педофилом Эпштейном
Путин отдал поручение о подготовке ответа на ракетные испытания СШАПутин отдал поручение о подготовке ответа на ракетные испытания США
В США скончался один из богатейших предпринимателей мираВ США скончался один из богатейших предпринимателей мира
Соя дешевеет на фоне новостей о торговой войне Китая и СШАСоя дешевеет на фоне новостей о торговой войне Китая и США

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 928


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru