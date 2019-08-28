Новости шоу-бизнеса

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В Новосибирске разыскивают мужчину, забравшего забытые в банкомате 400 тыс. рублей
28.8.2019 21:53
Фото: kaluga24.tv
По факту инцидента следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье "кража".
Известно, что денежные средства, по рассеянности оставленные в банкомате, забрал некий мужчина.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Новосибирской области, ЧП случилось в отделении одного из банков, расположенном на улице Орджоникидзе в Центральном районе города.
Установлено, что один из клиентов кредитно-финансового учреждения решил снять со счета через банкомат 400 тысяч рублей. Осуществив операцию, он ушел, забыв забрать деньги.
Неизвестный мужчина, подойдя к устройству, воспользовался недоразумением и забрал все денежные средства, принадлежащие другому клиенту. Личность этого мужчины сейчас пытаются установить полицейские.
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