|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Новосибирске частично обрушилось здание: есть погибшие
11:24
Фото: rt.com
По данным местных экстренных служб, под завалами могут находиться по меньшей мере одиннадцать человек.
ЧП случилось на стройке по улице Ударная, где возводится новое здание.
На текущий момент известно, что спасателям удалось вызволить из-под завалов одного человека. Рабочий получил множественные травмы, он доставлен в больницу, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в местных опе6ративных службах.
Предположительно, под рухнувшими конструкциями могут оставаться еще одиннадцать человек. На месте обрушения активно продолжается поисково-спасательная операция.
По данным ряда СМИ, перекрытия рухнули, когда в ходе строительных работ проводили реконструкцию котельной. Обстоятельства ЧП предстоит выяснить специалистам - к проверке уже приступили правоохранительные органы Новосибирска.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|