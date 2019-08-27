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В Новосибирске частично обрушилось здание: есть погибшие


11:24
В Новосибирске частично обрушилось здание: есть погибшиеФото: rt.com

По данным местных экстренных служб, под завалами могут находиться по меньшей мере одиннадцать человек.

ЧП случилось на стройке по улице Ударная, где возводится новое здание.

На текущий момент известно, что спасателям удалось вызволить из-под завалов одного человека. Рабочий получил множественные травмы, он доставлен в больницу, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в местных опе6ративных службах.

Предположительно, под рухнувшими конструкциями могут оставаться еще одиннадцать человек. На месте обрушения активно продолжается поисково-спасательная операция.

По данным ряда СМИ, перекрытия рухнули, когда в ходе строительных работ проводили реконструкцию котельной. Обстоятельства ЧП предстоит выяснить специалистам - к проверке уже приступили правоохранительные органы Новосибирска.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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