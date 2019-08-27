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Мексиканка сорвалась с балкона 6-го этажа, занимаясь йогой на камеру
27.8.2019 20:46
Фото: РЕН ТВ
К счастью, Алекса Терразас осталась жива после падения с огромной высоты, но девушке предстоит длительный этап восстановления.
По меньшей мере три года она не сможет ходить, считают врачи.
ЧП случилось на территории мексиканского штата Нуэво-Леон, где проживает 23-летняя Алекса Терразас. Девушка занимается йогой, записывая это на камеру. В последнее время она выбирала все более рискованные места для упражнений. Во время очередной записи Терразас решила балансировать на перилах балкона. В результате девушка сорвалась и упала с 25-метровой высоты девушка, получив тяжелейшие повреждения.
Травмы были настолько серьезными, что экстренная операция продолжалась одиннадцать часов, прежде чем медикам удалось стабилизировать состояние студентки. По словам врачей, в ближайшие три года Алекса едва ли сможет ходить. Девушке предстоит длительная реабилитация.
В прокуратуре штата, которая сейчас занимается расследованием этого инцидента, отметили, что в прошлом девушка не раз демонстрировала опасные трюки на балконе квартиры на 6-м этаже.
Ранее стало известно о гибели блогера из Краснодара, которая попала в ДТП на Бали. Девушку доставили в Москву, но российские врачи оказались бессильны.
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