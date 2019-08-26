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Скончалась блогер из Краснодара, попавшая в ДТП на Бали
26.8.2019 22:08
Фото: vk.com
32-летняя Олеся Сацункевич ранее впала в состояние комы, пишет ТАСС.
Близкие россиянки доставили родственницу, пострадавшую в дорожной аварии на Бали, в Москву, где ее сразу же госпитализировали.
Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич попала в дорожно-транспортное происшествие 11 августа, когда каталась на мотоцикле. После аварии ее доставили в госпиталь индонезийского города Денпасаре.
После того, как у пациентки был зафиксирован отек мозга и началось кровоизлияние, она впала в кому. Однако местные врачи не решались на операцию - состояние россиянки оставалось критически нестабильным. В результате родственники смогли транспортировать ее в Россию, Олесе Сацункевич оказывали помощь в одной из больниц Москвы.
На страницу блогера в Instagram были подписаны свыше двадцати тысяч человек. Как написали близкие, прощание с Олесей Сацункевич состоится 28 августа в Траурном зале на Славянском кладбище Краснодара.
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