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Женская сеть myJulia.ru
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Пугачева представила свою преемницу
15:06
Фото: vk.com
Примадонна отечественной эстрады указала на Светлану Лободу в качестве своей преемницы.
Соответствующий ролик можно увидеть в "Инстаграме" Лободы.
Как отметили поклонники Светланы Лободы, артистка на самом деле достойна стать новой примадонной.
Запечатленная на видео Алла Пугачева желает России жить спокойно, ведь у нее теперь есть "еще одна", тогда как "все остальные в тени". При этом артистка показывает рукой на стоящую рядом Светлану Лободу, а та заразительно смеется, прикрывая руками лицо.
Лобода сопроводила публикацию комментарием, в котором выражает Пугачевой благодарность за такое "благословение".
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