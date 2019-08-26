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В авиакатастрофе на Мальорке погибла семья из ФРГ
07:28
Фото: planespotters.net
Жертвами крушения вертолета стали четыре гражданина Германии, в том числе, двое детей, сообщает Bild.
Сведений о причинах столкновения из официальных источников пока не поступало.
Как стало известно, в результате столкновения небольшого вертолета, который принадлежал немецкой компании, и частного самолета над испанским островом Мальорка, погибла семья из четырех человек. Все они являлись гражданами ФРГ, сообщается на портале газета Bild.
Жертвами крушения стали супруги и их несовершеннолетние дети - сын и дочь. Семья находилась на борту вертолета модели Bell 206 L3.
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 25 августа. По данным властей острова, около 13:35 по местному времени (14:35 по Москве) столкнулись вертолет и сверхлегкий самолет. Крушение, унесшее жизни семи человек, было зафиксировано на территории муниципалитета Инка.
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