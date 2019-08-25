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В США похищенный шестилетний мальчик найден мертвым у тела матери
25.8.2019 22:50
Фото: РЕН ТВ
Ребенка нашли рядом с телом его матери, передают американские СМИ.
Трагический инцидент, обстоятельства которого сейчас выясняет полиция, случился в минувшую пятницу, 23 августа, в небольшом техасском городке Ваксахачи.
Ранее стало известно, что 45-летняя Кэндис Харбин выкрала сына, который после развода проживал с отцом. После того, как шестилетний мальчик пропал, мужчина обратился за помощью в полицию.
Правоохранительные органы штата, незамедлительно приступив к поискам женщины и ребенка, через несколько суток обнаружили их мертвыми.
По данным американских СМИ, тела матери и ее сына были найдены в автомобиле на парковке. Информация о том, что стало причиной их смерти, пока не разглашается.
Со ссылкой на источники в местной полиции также собщается, что после развода суд лишил женщину родительских прав.
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