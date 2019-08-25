ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США скончался один из богатейших предпринимателей мира
В США скончался один из богатейших предпринимателей мира
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Названы самые высокооплачиваемые актрисы
Названы самые высокооплачиваемые актрисы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
«Союз МС-13» перестыковался на другой модуль МКС«Союз МС-13» перестыковался на другой модуль МКС
В США похищенный шестилетний мальчик найден мертвым у тела материВ США похищенный шестилетний мальчик найден мертвым у тела матери
В Ростовской области из колонии сбежал осужденный за убийствоВ Ростовской области из колонии сбежал осужденный за убийство
В Берлине россиянина задержали по подозрению в убийствеВ Берлине россиянина задержали по подозрению в убийстве
NASA приступило к расследованию первого преступления, совершенного в космосеNASA приступило к расследованию первого преступления, совершенного в космосе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США похищенный шестилетний мальчик найден мертвым у тела матери


25.8.2019 22:50
В США похищенный шестилетний мальчик найден мертвым у тела материФото: РЕН ТВ

Ребенка нашли рядом с телом его матери, передают американские СМИ.

Трагический инцидент, обстоятельства которого сейчас выясняет полиция, случился в минувшую пятницу, 23 августа, в небольшом техасском городке Ваксахачи.

Ранее стало известно, что 45-летняя Кэндис Харбин выкрала сына, который после развода проживал с отцом. После того, как шестилетний мальчик пропал, мужчина обратился за помощью в полицию.

Правоохранительные органы штата, незамедлительно приступив к поискам женщины и ребенка, через несколько суток обнаружили их мертвыми.

По данным американских СМИ, тела матери и ее сына были найдены в автомобиле на парковке. Информация о том, что стало причиной их смерти, пока не разглашается.

Со ссылкой на источники в местной полиции также собщается, что после развода суд лишил женщину родительских прав.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек
Ларри Кинг разводится в седьмой разЛарри Кинг разводится в седьмой раз
В аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибли пять человекВ аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибли пять человек
Путин: Россия не рвется в Совет ЕвропыПутин: Россия не рвется в Совет Европы
Под Рязанью в ДТП погиб вице-мэр ТамбоваПод Рязанью в ДТП погиб вице-мэр Тамбова

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 927


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru