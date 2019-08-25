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В Берлине россиянина задержали по подозрению в убийстве
25.8.2019 13:35
Фото: ostwest.tv
Гражданин РФ, по версии германских правоохранителей, причастен к совершению убийства.
Как сообщается в твиттере прокуратуры столицы ФРГ, ранее полиция обнаружила велосипед и оружие, брошенные предполагаемым убийцей.
По данным ведомства, в причастности к гибели 40-летнего грузина подозревается 49-летний гражданин РФ. Мужчина был задержан вскоре после убийства, неподалеку от места преступления. Подозреваемый, уточняется в сообщении, уже имеет статус обвиняемого.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в Берлине застрелен исламист, приехавший в Европу из Чечни. Однако в полиции германской столицы эти сведения подтвердить отказались, сообщает агентство "Интерфакс".
Согласно официальным данным, в целях поиска преступника и орудия убийства, совершенного около реки, полицейские задействовали вертолет и водолазов.
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