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Вышел на связь иностранец, заблудившийся в степях под Астраханью
25.8.2019 10:51
Фото: fotoprizer.ru
Как сообщают представители регионального главка МЧС, пропавший ранее мужчина сам вышел на связь.
Гражданин Германии, заблудившийся в степи под Астраханью, смог дозвониться до посольства.
По словам иностранного гражданина, к настоящему времени он уже самостоятельно добрался до Астрахани, передает агентство "Интерфакс". Связавшись с дипмиссией, житель ФРГ пояснил, что у него все хорошо, он находится у друзей. Предположительно, свой мотоцикл европеец вынужден был бросить в степи.
Ранее в региональном главке МВД сообщили о том, что поступило заявление от жительницы Астрахани - женщина обратилась в правоохранительные органы после исчезновения ее знакомого, путешественника из Германии, который уехал в степь и не вернулся.
Кроме того, по данным МЧС, под Астраханью также ведутся поиски португальца, который в минувшую пятницу, 23 августа, смог дозвониться в экстренные службы. Заявив о том, что заблудился в астраханской степи, иностранец отметил, что его телефонный аккумулятор вот-вот сядет. После этого мужчина на связь не выходил.
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