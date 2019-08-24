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Пилота EasyJet отстранили от рейсов из-за суицидальных наклонностей


24.8.2019 19:30
Пилота EasyJet отстранили от рейсов из-за суицидальных наклонностейФото: vechrost.ru

В будущем сотруднику предстоит пройти длительную психологическую проверку, пишет The Sun.

По данным газеты, руководство британского лоукостера EasyJet получило тревожный сигнал от приятелей пилота.

Сразу после того, как обеспокоенные приятели пилота обратились к администрации перевозчика, рассказав о том, что их коллега подумает о суициде, сотрудник был отстранен. Как заявили официальные представители компании EasyJet, у них просто "не было иного выбора".

В ближайшее время с пилотом начнут работать специалисты - ему предстоит пройти тщательную и длительную проверку, лишь после этого эксперты примут решение о том, можно ли его возвращать к полетам.

Напомним, в 2015 году второй пилот германской авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц, находясь в депрессии, спровоцировал крушение самолета. Пассажирский лайнер, на борту которого в тот момент находились полторы сотни человек, разбился в Альпах. Выжить никому не удалось.

Автор: Злата Богатова

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