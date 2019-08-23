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Путин отдал поручение о подготовке ответа на ракетные испытания США
23.8.2019 22:49
Фото: vk.com
Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ отдал поручение о подготовке симметричного ответа на испытания новой крылатой ракеты, которые провели Соединенные Штаты. По данным ТАСС, этим предстоит заниматься МИД, Минобороны и другим профильным ведомствам.
Предполагается, что по поручению президента РФ соответствующие министерства проанализируют уровень угроз, чтобы потом были приняты "исчерпывающие меры". Как отметил Владимир Путин, ранее в Вашингтоне говорили о том, что допускают размещение ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и это затрагивает коренные интересы нашего государства, "ведь все это находится вблизи российских границ", - подчеркнул президент.
По словам российского лидера, Москва не собирается втягиваться в гонку вооружений, власти РФ готовы к началу конструктивного диалога с руководством Соединенных Штатов.
Несколько дней назад американскими военнослужащими были проведены испытания неядерной крылатой ракеты наземного базирования - варианта "Томогавка", который еще не так давно был запрещен, согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее глава Минобороны РФ заявил о том, что ведомство намерено принять меры из-за напряженности на западном направлении. Как подчеркнул Сергей Шойгу, военно-политическая ситуация обусловлена ростом военного присутствия НАТО в Восточной Европе, а также развертыванием американской системы ПРО на польской и румынской территориях.
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