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Шойгу: Минобороны примет меры из-за напряженности у западных границ РФ
21.8.2019 18:16
Фото: natsbez.ru
Минобороны РФ намерено принять меры из-за напряженности на западном направлении, подчеркнул глава ведомства.
Как пояснил Сергей Шойгу, военно-политическая ситуация обусловлена ростом военного присутствия НАТО в Восточной Европе, а также развертыванием американской системы ПРО на польской и румынской территориях.
Российское оборонное министерство намерено принять ряд мер из-за напряженности у западных рубежей страны. О ситуации, которая сложилась на данном стратегическом направлении, Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу говорил, когда открывал заседание ведомственной коллегии.
Военно-политическая обстановка на данном участке обусловлена ростом военного присутствия НАТО на территории Восточной Европы. Кроме того, играет роль и развертывание системы ПРО Соединенных Штатов, продолжающееся в Польше и Румынии, а также наращивание сотрудничества военного альянса с Финляндией и Швецией. В целях нейтрализации возникающих угроз отечественное военное ведомство собирается в будущем реализовать комплекс мер, отметил глава российского Минобороны.
Напомним, на прошлой неделе в НАТО прокомментировали сближение истребителя с самолетом Шойгу. Как заявили представители Североатлантического альянса, истребители F-18 были подняты в целях идентификации воздушного судна. Самолет министра в тот момент из Калининграда направлялся в Москву. Позже появилось видео, на кадрах которого было запечатлено, как сопровождавшие российское воздушное судно истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота незамедлительно отреагировали на случившееся и оттеснили иностранный самолет.
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