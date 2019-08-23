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В Минздраве Архангельской области объяснили, как цезий-137 попал в организм врача


23.8.2019 19:35
В Минздраве Архангельской области объяснили, как цезий-137 попал в организм врачаФото: prozhelezu.ru

Представители регионального ведомства заявили о том, что данный химический элемент мог попасть в организм врача "через продукты, которые он принимал в пищу".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о заражении радиацией пострадавших под Северодвинском.

Как пояснила и.о. министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова, имеются основания полагать, что радиоактивный нуклид цезия-137, обнаруженный в организме врача, попал туда вместе с продуктами питания.

Представитель местного руководства прокомментировала сообщения о медике, который ранее лечил пострадавших в результате взрыва под Северодвинском. По данным ряда источников, в его организме позже обнаружили цезий-137.

В официальном сообщении уточняется, что эксперты не связывают случившееся с тем, что медик принимал участие в ликвидации последствий ЧП, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что ему неизвестно о фактах заражения радиацией пострадавших под Северодвинском. Официальный представитель Кремля при этом отметил, что речь может идти об умышленных попытках "накалить информационный фон".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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