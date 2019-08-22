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Песков прокомментировал сообщения о заражении радиацией пострадавших под Северодвинском
02:06
Фото: russophile.org
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на данный момент ему неизвестно о фактах заражения радиацией пострадавших под Северодвинском, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию, которая ранее распространилась в некоторых СМИ.
В ряде источников появились сообщения о том, что врачей Архангельской области якобы не предупредили о том, что к ним поступят пациенты с радиационным заражением. Как информирует The Moscow Times, специалистов, которые работали с людьми, пострадавшими от взрыва, позднее попросили дать подписку о неразглашении.
По словам Дмитрия Пескова, в Кремле допускают, что "кто-то хочет умышленно накалить информационный фон". Пресс-секретарь российского президента заявил, что ему на данный момент неизвестно о фактах радиационного заражения после ЧП под Северодвинском.
Необходимо располагать конкретными сведениями о том, "какие это именно врачи, кто они", - подчеркнул Песков, когда отвечал на соответствующий вопрос журналистов. Представитель Кремля при этом добавил, что нагнетание обстановки после случившегося и сообщения о некой опасности могут быть выгодными для кого-либо, поэтому на ситуацию необходимо смотреть с разных сторон.
Глава государства Владимир Путин получает "конкретную, профессиональную информацию, основанную на инструментальном измерении", - заявил пресс-секретарь президента. Поэтому, подчеркнул Дмитрий Песков, "нет никаких оснований не доверять этой информации".
Напомним, ЧП на полигоне под Ненокской (Архангельская область) случилось в минувший четверг, 8 августа, когда проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. Первоначально в Минобороны подтвердили сведения о гибели двух человек, однако вскоре в "Росатоме" заявили о том, что еще пять сотрудников госкорпорации стали жертвами инцидента.
Позже стало известно о том, что в Северодвинске уровень радиации после аварии возрастал в 4—16 раз, однако достаточно быстро вернулся к обычным значениям.
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