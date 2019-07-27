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Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
16:52
Фото: ura.news
По данным ТАСС, наркотики были выявлены в допинг-пробе нападающего сборной России, которую брали в конце минувшего мая, когда в Словакии проводился чемпионат мира.
Как отметил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, спортсмен может подать апелляцию.
О том, что хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, сегодня официально объявила пресс-служба IIHF. Уточнялось, что причиной этого стал кокаин, выявленный в допинг-пробе спортсмена, которая была взята 26 мая этого года, когда проводился мировой чемпионат.
Уточняется, что от вскрытия пробы "Б" Кузнецов отказался. В результате было принято решение об отстранении, срок которого отсчитывается с 13 июня.
На сегодняшний день НХЛ и IIHF не имеют общего антидопингового кодекса либо правил. В связи с этим, пока остается неизвестным, накажут ли там Кузнецов, отметил Фазель. Вместе с тем, в НХЛ существуют достаточно сильные социальные программы, в том числе, программы реабилитации от наркотиков, то есть к данным проблемам относятся серьезно.
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