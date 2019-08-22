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Росздравнадзор проверяет сведения об ампутации руки мальчику из Ростова-на-Дону
01:32
Фото: visualrian.ru
В Ростовской области проводится проверка качества оказания медицинской помощи мальчику, которому врачи были вынуждены ампутировать руку.
Как указано на официальном портале Росздравнадзора, это произошло после наложения ребенку гипса.
На сайте ведомства сообщается, что территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выяснит, насколько качественно была оказана помощь 11-летнему ребенку, которого с травмой ранее доставили в больницу города Зеленограда. Спустя некоторое время мальчику из-за образовавшейся гангрены ампутировали руку.
В социальных сетях ранее распространились публикации о том, что ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение с открытым переломом руки. После того, как мальчику наложили гипс, его не переставали мучить болезненные ощущения.
Вскоре после перевода ребенка в областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону у него диагностировали гангрену, что и послужило основанием для хирургической операции - школьнику ампутировали руку.
Ранее врачи ампутировали правую руку избитой в Ингушетии девочке - несмотря на усилия лучших специалистов, конечность спасти не удалось.
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