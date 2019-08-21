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Путин: Россия не рвется в Совет Европы
02:34
Фото: fotocdn.net
Москва вполне может обойтись без членства в этой организации, заявил глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин говорил об этом в рамках пресс-конференции, которая состоялась после его официальной встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.
Мероприятие, проходившее в Хельсинки, транслировал телевизионный канал "Россия 24".
Как заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос финского журналиста, который указал на несоблюдение Россией правил Совета Европы, Москва вовсе не рвется в эту организацию. По словам российского лидера, если страну там видеть не хотят, РФ вполне может обойтись и без членства в Совете Европы.
Глава российского государства при этом указал на то, что если РФ покинет СЕ, ее граждане больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам Путина, россияне утратят такую" возможность, и это вряд ли можно считать наилучшим вариантом создания "единой Европы от Лиссабона до Владивостока".
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