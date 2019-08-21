ИнтерНовости - новости в стране и мире
РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек
РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек
В Греции при крушении вертолета погибли двое россиян
В Греции при крушении вертолета погибли двое россиян
В Краснодаре мужчина убит в перестрелке
В Краснодаре мужчина убит в перестрелке
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: Россия не рвется в Совет ЕвропыПутин: Россия не рвется в Совет Европы
Пропавшая три дня назад девочка найдена в лесу в Нижегородской областиПропавшая три дня назад девочка найдена в лесу в Нижегородской области
Названа сумма, которую США собирались предложить за ГренландиюНазвана сумма, которую США собирались предложить за Гренландию
РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек
В Великобритании младенец умер из-за лекарства, которое мать принимала во время беременностиВ Великобритании младенец умер из-за лекарства, которое мать принимала во время беременности

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин: Россия не рвется в Совет Европы


02:34
Путин: Россия не рвется в Совет ЕвропыФото: fotocdn.net

Москва вполне может обойтись без членства в этой организации, заявил глава российского государства.

Президент РФ Владимир Путин говорил об этом в рамках пресс-конференции, которая состоялась после его официальной встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

Мероприятие, проходившее в Хельсинки, транслировал телевизионный канал "Россия 24".

Как заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос финского журналиста, который указал на несоблюдение Россией правил Совета Европы, Москва вовсе не рвется в эту организацию. По словам российского лидера, если страну там видеть не хотят, РФ вполне может обойтись и без членства в Совете Европы.

Глава российского государства при этом указал на то, что если РФ покинет СЕ, ее граждане больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам Путина, россияне утратят такую" возможность, и это вряд ли можно считать наилучшим вариантом создания "единой Европы от Лиссабона до Владивостока".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Китае могли проводить опыты на смертникахВ Китае могли проводить опыты на смертниках
Пираты похитили восемь моряков с судна, захваченного у берегов КамерунаПираты похитили восемь моряков с судна, захваченного у берегов Камеруна
В Евпатории в драке убили главу районного отделения МЧСВ Евпатории в драке убили главу районного отделения МЧС
Путин присвоил летчикам, посадившим А321 на поле, звание Героев РоссииПутин присвоил летчикам, посадившим А321 на поле, звание Героев России
В Филадельфии задержан стрелок, ранивший шесть полицейскихВ Филадельфии задержан стрелок, ранивший шесть полицейских

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 926


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru