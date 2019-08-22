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В Афганистане погибли двое американских военных
22.8.2019 02:20
Фото: viettimes.vn
Как передает агентство Reuters, на территории Афганистана погибли двое военнослужащих Соединенных Штатов.
Информация поступила от официальных представителей НАТО.
Какие-либо дополнительные сведения о том, что случилось с американскими военными, пока не приводятся.
Небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка" действует на территории Афганистана, начиная с 1 января 2015 года. Она насчитывает порядка 13 тысяч человек, которые занимаются обучением и повышением профессионализма местных силовиков, сотрудничая с афганскими службами безопасности, армией и полицией.
На сегодняшний день в стране остаются более 15 тысяч американских военнослужащих, а также не менее 7 тысяч военных из стран Североатлантического альянса и государств-партнеров.
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