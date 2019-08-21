|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек
21.8.2019 22:05
Фото: utimenews.org
Окончен полевой этап поисковой экспедиции, которую Российское военно-историческое общества (РВИО) осуществляло вместе с Союзом поисковых отрядов Карелии.
В ходе раскопок, которые с 12 августа велись в урочище Сандармох, обнаружили останки шестнадцати человек, рассказывает пресс-служба РВИО.
Поисковики сообщают, что сохранились некоторые фрагменты одежды и обуви, рядом с которыми были найдены патроны, по предварительным данным, зарубежного производства, и несколько кружек. По словам Александра Осиева, который возглавляет Союз поисковых отрядов Карелии, свои находки поисковики уже передали в Следственный комитет России, где будут проводиться экспертизы, в частности, антропологические и баллистические.
Прокомментировав результаты экспедиции, глава директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского госуниверситета Сергей Веригин отметил, что в Сандармохе, помимо репрессированных, могли захоронить и казненных советских военнопленных - в годы, когда Медвежьегорский район находился в оккупации у финном, их насчитывалось несколько тысяч.
По мнению современных ученых, Сандармох является одним из наиболее крупных захоронений жертв репрессий на Северо-Западе нашей страны. Предположительно, в период так называемого Большого террора там казнили свыше шести тысяч человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|