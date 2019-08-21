Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter РВИО: В карельском урочище Сандармох нашли останки 16 человек

21.8.2019 22:05

Фото: utimenews.org



Окончен полевой этап поисковой экспедиции, которую Российское военно-историческое общества (РВИО) осуществляло вместе с Союзом поисковых отрядов Карелии.



В ходе раскопок, которые с 12 августа велись в урочище Сандармох, обнаружили останки шестнадцати человек, рассказывает пресс-служба РВИО.



Поисковики сообщают, что сохранились некоторые фрагменты одежды и обуви, рядом с которыми были найдены патроны, по предварительным данным, зарубежного производства, и несколько кружек. По словам Александра Осиева, который возглавляет Союз поисковых отрядов Карелии, свои находки поисковики уже передали в Следственный комитет России, где будут проводиться экспертизы, в частности, антропологические и баллистические.



Прокомментировав результаты экспедиции, глава директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского госуниверситета Сергей Веригин отметил, что в Сандармохе, помимо репрессированных, могли захоронить и казненных советских военнопленных - в годы, когда Медвежьегорский район находился в оккупации у финном, их насчитывалось несколько тысяч.



По мнению современных ученых, Сандармох является одним из наиболее крупных захоронений жертв репрессий на Северо-Западе нашей страны. Предположительно, в период так называемого Большого террора там казнили свыше шести тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

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