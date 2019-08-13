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В НАТО прокомментировали сближение истребителя с самолетом Шойгу
13.8.2019 23:07
Фото: voennoedelo.com
Как заявили представители Североатлантического альянса, истребители F-18 были подняты в целях идентификации воздушного судна.
Сразу после попытки сближения с самолетом главы Минобороны РФ они возвратились на базу.
Ранее в отечественном оборонном ведомстве сообщили о том, что к самолету, на котором летел военный министр Сергей Шойгу, попытался приблизиться истребитель НАТО F-18. Сопровождавшие российское воздушное судно истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота незамедлительно отреагировали на случившееся и оттеснили иностранный самолет.
Самолет министра обороны России Сергея Шойгу из Калининграда направлялся в Москву. Позже появилось видео, на кадрах которого были запечатлены эти маневры истребителей. Съемка велась с борта российского самолета.
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