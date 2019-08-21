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В Китае выявлен случай заражения птичьим гриппом
21.8.2019 17:30
Фото: prozhelezu.ru
В Пекине у 59-летнего мужчины диагностирован птичий грипп типа H5N6, передают китайские СМИ.
По данным столичного центра по контролю и профилактике заболеваний, пациент прибыл в город около трех месяцев назад.
Диагноз был лабораторно подтвержден в минувшую субботу, 17 августа, отметили представители центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина. Отмечается, что на территории других регионов КНР такая форма птичьего гриппа выявлена не была.
О пациенте, прибывшем в китайскую столицу около трех месяцев назад, известно, что ранее он трудился на забое птиц. Первые симптомы появились у него еще 6 августа.
В центре контроля и профилактики заболеваний Пекина пояснили, что сразу после выявления вируса птичьего гриппа штамма H5N6 местное руководство начало предпринимать экстренные меры профилактики распространения этого смертельно опасного заболевания.
В начале августа в Японии с подозрением на Эболу госпитализировали вернувшуюся из Африки женщину.
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