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Путин сделал неожиданный комплимент супруге Макрона
20.8.2019 23:31
Фото: rg.ru
Подарив супруге французского лидер красивый букет, глава российского государства Владимир Путин, отметил, что у нее "шикарный цвет лица".
Президент РФ сделал комплимент Брижит Макрон в ходе официальной встречи с иностранным коллегой.
Встретившись с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит, Владимир Путин сказал, что у первой леди "такой цвет лица шикарный". Российский лидер также преподнес ей букет цветов.
Глава РФ беседовал с супругами Макрон в форте Брегансон накануне днем, сразу после приезда Путина в резиденцию для переговоров с президентом Франции. Поговорив несколько минут, Эмманюэль и Брижит Макрон сделали совместное фото с российским лидером.
Как заявила в ходе этого непродолжительного разговора первая леди Франции, Путину стоило бы подольше задержаться в форте Брегансон.
Ранее Путин впервые высказался на тему протестных акций в Москве, напомнив о том, что массовые митинги не так давно происходили и во Франции.
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