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Путин прокомментировал массовые акции в Москве


02:04
Путин прокомментировал массовые акции в МосквеФото: kvirispalitra.ge

Как заявил глава российского государства Владимир Путин, впервые прокомментировав массовые акции в Москве, граждане РФ имеют право на проведение мирных протестов.

Вместе с тем, никто не может нарушать закон, подчеркнул президент.

Никому не позволено доводить ситуацию до столкновений или абсурда, подчеркнул российский лидер. Слова Владимира Путина, который высказался о массовых акциях в Москве, передает агентство "Интерфакс". По словам президента, беспорядки в столице имеют связь с электоральным циклом, учитывая, что на сентябрь запланированы выборы в региональные органы власти, включая московские. Путин при этом указал на то, что у граждан имеется право на проведение мирных протестов согласно действующему законодательству.

Заговорив на эту тему, Путин напомнил об акциях, которые ранее не утихали во Франции. Отметив, что подобное происходит "не только в России", хоть ему и неудобно об этом говорить в гостях, глава РФ заявил, что вынужден сказать о желтых жилетах. Во время акций, по официальным данным, погибли не менее одиннадцати человек, более двух тысяч пострадали, большинство из которых были сотрудниками силовых структур. Российский президент добавил, что ему бы не хотелось, что бы в Москве фиксировались подобного рода события.

В понедельник, 19 августа, состоялась встреча руководителей России и Франции. Владимир Путин провел переговоры с Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов. Официальное мероприятие было организовано за несколько дней до саммита G7, который стартует в Биаррице уже 24 августа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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