Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин прокомментировал массовые акции в Москве

02:04

Фото: kvirispalitra.ge



Как заявил глава российского государства Владимир Путин, впервые прокомментировав массовые акции в Москве, граждане РФ имеют право на проведение мирных протестов.



Вместе с тем, никто не может нарушать закон, подчеркнул президент.



Никому не позволено доводить ситуацию до столкновений или абсурда, подчеркнул российский лидер. Слова Владимира Путина, который высказался о массовых акциях в Москве, передает агентство "Интерфакс". По словам президента, беспорядки в столице имеют связь с электоральным циклом, учитывая, что на сентябрь запланированы выборы в региональные органы власти, включая московские. Путин при этом указал на то, что у граждан имеется право на проведение мирных протестов согласно действующему законодательству.



Заговорив на эту тему, Путин напомнил об акциях, которые ранее не утихали во Франции. Отметив, что подобное происходит "не только в России", хоть ему и неудобно об этом говорить в гостях, глава РФ заявил, что вынужден сказать о желтых жилетах. Во время акций, по официальным данным, погибли не менее одиннадцати человек, более двух тысяч пострадали, большинство из которых были сотрудниками силовых структур. Российский президент добавил, что ему бы не хотелось, что бы в Москве фиксировались подобного рода события.



В понедельник, 19 августа, состоялась встреча руководителей России и Франции. Владимир Путин провел переговоры с Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов. Официальное мероприятие было организовано за несколько дней до саммита G7, который стартует в Биаррице уже 24 августа.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 206

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.8.2019 12:58 Супруга Нетаньяху не стала пробовать украинский каравай

Супруга Нетаньяху не стала пробовать украинский каравай 18.8.2019 22:47 Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США

Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США 17.8.2019 22:27 В Дании прокомментировали планы Трампа купить Гренландию

В Дании прокомментировали планы Трампа купить Гренландию 17.8.2019 12:47 В Крыму двух военных осудили за случайный запуск ракеты

В Крыму двух военных осудили за случайный запуск ракеты 14.8.2019 19:08 Российские бомбардировщики Ту-160 переброшены ближе к границам США