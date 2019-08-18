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На Итурупе найдена сеть подземных ходов


10:57
На Итурупе найдена сеть подземных ходовФото: iturup-travel.ru

Как информирует пресс-служба Восточного военного округа, в ходе экспедиции на Итурупе обнаружена сеть подземных ходов.

По предварительным оценкам  исследователей, участвующих в масштабном проекте под названием "Восточный бастион – Курильская гряда", эти объекты создавались в период Второй мировой войны.

На текущий момент уже изучено порядка 100 метров подземных ходов. В результате продолжающихся на острове Итуруп раскопок, в частности, были обнаружены датированные 1953 годом кружки с изображением звезд, отмечается в сообщении.

В экспедиции в общей сложности сейчас участвуют около ста человек. Среди них есть ученые, военные, а также юнармейцы. Предполагается, что они также будут проводить исследования на острове и Уруп.

Ранее в заливе Касатка была найдена затонувшая деревянная японская шхуна, предположительно, созданная в 30-40-х годов 20-го века. Судно сейчас находится на расстоянии около семидесяти метров от берега, при отливе шхуна частично видна из воды.

Автор: Злата Богатова

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