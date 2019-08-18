|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Итурупе найдена сеть подземных ходов
10:57
Фото: iturup-travel.ru
Как информирует пресс-служба Восточного военного округа, в ходе экспедиции на Итурупе обнаружена сеть подземных ходов.
По предварительным оценкам исследователей, участвующих в масштабном проекте под названием "Восточный бастион – Курильская гряда", эти объекты создавались в период Второй мировой войны.
На текущий момент уже изучено порядка 100 метров подземных ходов. В результате продолжающихся на острове Итуруп раскопок, в частности, были обнаружены датированные 1953 годом кружки с изображением звезд, отмечается в сообщении.
В экспедиции в общей сложности сейчас участвуют около ста человек. Среди них есть ученые, военные, а также юнармейцы. Предполагается, что они также будут проводить исследования на острове и Уруп.
Ранее в заливе Касатка была найдена затонувшая деревянная японская шхуна, предположительно, созданная в 30-40-х годов 20-го века. Судно сейчас находится на расстоянии около семидесяти метров от берега, при отливе шхуна частично видна из воды.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|