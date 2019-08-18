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В Ленинградской области при взрыве пострадал член поискового отряда


18.8.2019 20:42
В Ленинградской области при взрыве пострадал член поискового отрядаФото: utimenews.org

Угрозы для жизни нет, передает ТАСС со ссылкой на представителей администрации Кировского района Ленобласти, где произошло ЧП.

Пострадавшему оказали помощь в Кировской ЦРБ.

Как стало известно, инцидент произошел вчера поздним вечером. Сведения о взрыве подтвердили в силовых структурах Северо-Западного федерального округа. Уточняется, что поисковые отряды, имея официальное разрешение Минобороны на такую деятельность, успели хорошо себя зарекомендовать.

Предположительно, в Кировском районе, где сейчас продолжается военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Апраксин", взорвался запал гранаты. Мероприятия организованы "Поисковым движением России", в группу входят люди из Москвы и Московской области.

Отмечается, что пострадавший поисковик находится в составе группы, которая работает по собственному плану. Лагерь их расположен в отдалении и независим, указано на сайте движения.  Вместе с тем, действия поисковиков ранее были официально согласованы с региональными властями и Минобороны, подчеркивается в сообщении.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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