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В Дагестане автомобиль сорвался с обрыва
18.8.2019 16:28
Фото: tvzvezda.ru
При падении машины с обрыва погиб сын водителя, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в МВД республики.
Смертельная авария случилась на территории Чародинского района.
По данным ведомства, в машине УАЗ в момент дорожно-транспортного происшествия находились два человека - водитель и его сын. Мальчик, которому около одиннадцати лет, от полученных ранений скончался на месте.
Представители республиканского главка МВД пояснили, что автомобиль упал с обрыва накануне, 17 августа, примерно в 18:00 в населенном пункте Гочоб. Водителя с травмами доставили в больницу.
Полиция приступила к работе по выяснению всех обстоятельств ЧП.
Ранее в Перми автобус врезался в стену здания. В результате аварии погибла девушка, более тридцати человек были экстренно госпитализированы.
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