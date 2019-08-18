Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Взрыв на свадьбе в Кабуле унес жизни более 60 человек

18.8.2019 16:02

Фото: glavred.info



Как заявил президент Афганистана Ашраф Гани, к инциденту причастны талибы.



Глава государства подчеркнул, что движение, "предоставляющее платформу для террористов", не может снять с себя вину за Ч, жертвами которого стали более шестидесяти человек.



Президент Афганистана Ашраф Гани осудил террористический акт, совершенный накануне, 17 августа, во время свадьбы в Кабуле. Жертвами ЧП стали шестьдесят три человека. Как заявил глава государства, движение "Талибан" (деятельность этой организации в России официально запрещена) не может снять с себя вину за гибель десятков люденй.



Соответствующее сообщение появилось в Twitter президента Афганистана вскоре после того, как талибы заявили о том, что не имеют отношения к взрыву на свадьбе. Ашраф Гани при этом подчеркнул, что "Талибан" "предоставляет платформу для террористов", поэтому причастен к трагедии в Кабуле.



После случившегося, добавил Гани, будет созвано экстренное заседание по вопросам безопасности, чтобы проанализировать ситуацию и принять меры, направленные на эффективное обеспечение защиты местного населения.



По последним данным, в результате взрыва погибли более шестидесяти человек, втрое больше пострадали и попали в больницы. ЧП случилось в здании, где в тот момент проводилась свадебная церемония - там находились десятки людей. В МВД заявили, что взрывное устройство привел в действие смертник.



Автор: Злата Богатова

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