|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес жизни более 60 человек
18.8.2019 16:02
Фото: glavred.info
Как заявил президент Афганистана Ашраф Гани, к инциденту причастны талибы.
Глава государства подчеркнул, что движение, "предоставляющее платформу для террористов", не может снять с себя вину за Ч, жертвами которого стали более шестидесяти человек.
Президент Афганистана Ашраф Гани осудил террористический акт, совершенный накануне, 17 августа, во время свадьбы в Кабуле. Жертвами ЧП стали шестьдесят три человека. Как заявил глава государства, движение "Талибан" (деятельность этой организации в России официально запрещена) не может снять с себя вину за гибель десятков люденй.
Соответствующее сообщение появилось в Twitter президента Афганистана вскоре после того, как талибы заявили о том, что не имеют отношения к взрыву на свадьбе. Ашраф Гани при этом подчеркнул, что "Талибан" "предоставляет платформу для террористов", поэтому причастен к трагедии в Кабуле.
После случившегося, добавил Гани, будет созвано экстренное заседание по вопросам безопасности, чтобы проанализировать ситуацию и принять меры, направленные на эффективное обеспечение защиты местного населения.
По последним данным, в результате взрыва погибли более шестидесяти человек, втрое больше пострадали и попали в больницы. ЧП случилось в здании, где в тот момент проводилась свадебная церемония - там находились десятки людей. В МВД заявили, что взрывное устройство привел в действие смертник.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|