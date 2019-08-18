Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подросток, убивший семью под Ульяновском, оставил предсмертную записку

18.8.2019 15:26

Фото: life.ru



По данным российских СМИ, в прошлом юноша не состоял на учете у психиатра.



ЧП случилось в населенном пункте Патрикеево (Ульяновская область). Жертвами массового убийства стали пять человек, в том числе, двое малолетних детей.



В региональном СУ СКР сообщили, что убивший семью 16-летний подросток оставил предсмертную записку. В ней парень пояснил, что решил совершить самоубийство. Полагая, что это расстроит его близких, он убил и их. Отмечается, что в прошлом мальчик отлично учился, принимал участие в олимпиадах.



Содержание предсмертного послания, в частности, намерение "не расстраивать родственников", по мнению экспертов, характерно для лиц с такими расстройствами психики как шизофрения. Однако в прошлом у мальчика не было проблем такого рода. Во всяком случае, на учете у специалистов он не состоял.



Тела пяти человек были найдены сегодня утром, примерно в 11:00, все они были убиты в одном из домов в селе Патрикеево. Причиной смерти 66-летнего мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух четырехлетних детей, стали рубленые ранения. Позже в окрестностях населенного пункта нашли труп 16-летнего родственника погибших.



По версии следствия, парень расправился с семьей, а потом совершил суицид. По факту ЧП возбудили уголовное дело. В рамках начатого разбирательства установлено, что семья считалась совершенно благополучной. Вместе с тем, в ряде СМИ появились сообщения о том, что семейство, где рос мальчик, было поставлено на учет как оказавшееся в социально опасном положении, из-за низкого уровня доходов. Поэтому в дом периодически приходили с проверками, по результатам которых впрочем не выявлялось никаких нарушений.



Автор: Злата Богатова

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