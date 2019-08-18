ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США
Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США
Королевский театр в Мадриде поддержал обвиненного в домогательствах Доминго
Королевский театр в Мадриде поддержал обвиненного в домогательствах Доминго
В Москве задержан мужчина, выстреливший в женщину из-за замечания
В Москве задержан мужчина, выстреливший в женщину из-за замечания
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу СШАВласти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США
В Дакке пожар оставил без крова десять тысяч человекВ Дакке пожар оставил без крова десять тысяч человек
Певица Валерия не пришла к сыну на свадьбуПевица Валерия не пришла к сыну на свадьбу
Украинские власти экстрадировали в Израиль беглого американцаУкраинские власти экстрадировали в Израиль беглого американца
Известный румынский альпинист погиб в Карпатских горахИзвестный румынский альпинист погиб в Карпатских горах

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Подросток, убивший семью под Ульяновском, оставил предсмертную записку


18.8.2019 15:26
Подросток, убивший семью под Ульяновском, оставил предсмертную запискуФото: life.ru

По данным российских СМИ, в прошлом юноша не состоял на учете у психиатра.

ЧП случилось в населенном пункте Патрикеево (Ульяновская область). Жертвами массового убийства стали пять человек, в том числе, двое малолетних детей.

В региональном СУ СКР сообщили, что убивший семью 16-летний подросток оставил предсмертную записку. В ней парень пояснил, что решил совершить самоубийство. Полагая, что это расстроит его близких, он убил и их. Отмечается, что в прошлом мальчик отлично учился, принимал участие в олимпиадах.

Содержание предсмертного послания, в частности, намерение "не расстраивать родственников", по мнению экспертов, характерно для лиц с такими расстройствами психики как шизофрения. Однако в прошлом у мальчика не было проблем такого рода. Во всяком случае, на учете у специалистов он не состоял.

Тела пяти человек были найдены сегодня утром, примерно в 11:00, все они были убиты в одном из домов в селе Патрикеево. Причиной смерти 66-летнего мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух четырехлетних детей, стали рубленые ранения. Позже в окрестностях населенного пункта нашли труп 16-летнего родственника погибших.

По версии следствия, парень расправился с семьей, а потом совершил суицид. По факту ЧП возбудили уголовное дело. В рамках начатого разбирательства установлено, что семья считалась совершенно благополучной. Вместе с тем, в ряде СМИ появились сообщения о том, что семейство, где рос мальчик, было поставлено на учет как оказавшееся в социально опасном положении, из-за низкого уровня доходов. Поэтому в дом периодически приходили с проверками, по результатам которых впрочем не выявлялось никаких нарушений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 484

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В доме Эпштейна найден портрет Клинтона в женском платьеВ доме Эпштейна найден портрет Клинтона в женском платье
В крови ульяновцев, отравившихся маслом, выявили крысиный ядВ крови ульяновцев, отравившихся маслом, выявили крысиный яд
Российские бомбардировщики Ту-160 переброшены ближе к границам США Российские бомбардировщики Ту-160 переброшены ближе к границам США
Власти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу СШАВласти Гибралтара не стали задерживать иранский танкер по запросу США
Оскорбивший судью житель Перми приговорен к 16 годам колонииОскорбивший судью житель Перми приговорен к 16 годам колонии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 925


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru