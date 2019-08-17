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В Таджикистане пропала российская туристка
17.8.2019 13:07
Фото: fotokonkurs.ru
Гажданка РФ пропала после падения в реку, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеду Юсуфи. По ее словам, ЧП случилось на востоке страны.
Российская туристка упала в реку Хингоб, когда переходила ее по мосту.
Бурным течением 61-летнюю Ирину Претикову унесло, судьба женщины остается пока неизвестной. Местные экстренные службы сейчас активно продолжают поисково-спасательную операцию в районе селения Арзунг, где произошло ЧП.
Ранее таджикская служба "Радио Свобода" сумела связаться с начальником ОВД района Сангвор Рузибеком Шарифзодой. По его словам, вместе с туристкой в момент ЧП находились еще трое граждан РФ. Все они в настоящее время находятся в Душанбе.
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