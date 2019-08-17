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В США скончался актер Питер Фонда
17.8.2019 12:20
Фото: cloudfront.net
Как передают зарубежные СМИ, умер киноартист Питер Фонда, снимавшийся в знаменитом фильме "Беспечный ездок" и многих других.
Актеру было семьдесят девять лет. Он ушел из жизни в окружении близких родственников, в своем калифорнийском особняке.
В Соединенных Штатах на восьмидесятом году жизни скончался актер и кинорежиссер Питер Фонда, известный также как сценарист и продюсер, передает портал TMZ. Как рассказали журналистам представители звездной семьи - покойный является сыном актера Генри Фонды, братом актрисы Джейн Фонда и отцом актрисы Бриджит Фонда, Питер Фонда скончался в пятницу утром.
Последние дни артист провел в собственном доме в Лос-Анджелесе, в окружении близких. Причиной смерти Питера Фонды, по предварительным выводам специалистов, стала острая респираторная недостаточность, развившаяся на фоне онкологического заболевания, которую ранее диагностировали у артиста.
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