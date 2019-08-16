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В Евпатории в драке убили главу районного отделения МЧС
11:38
Фото: cod11.ru
Причиной ЧП стал конфликт, возникший на бытовой почве, передают российские СМИ со ссылкой на источники в местной полиции. Начальник отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Крыму скончался от ножевого ранения.
Отмечается, что высокопоставленного сотрудника ведомства доставили в больницу после драки, однако врачи оказались бессильными - ранение было смертельным. Установлено, что драка произошла из-за конфликта, возникшего на бытовой почве. По факту гибели главы районного отделения МЧС возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
По данным региональных СМИ, потасовка со смертельным итогом произошла в Евпатории, рядом с одним из магазинов в микрорайоне Слободка. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники СКР.
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