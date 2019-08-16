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Власти Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней
16.8.2019 23:18
Фото: kubnews.ru
Как передает РИА Новости, курортный город оказался под угрозой затопления по причине возможных ливней и смерчей.
В сложившейся ситуации местная администрация решила заранее подготовиться к экстренной эвакуации жителей.
Администрация Сочи предупреждает жителей и гостей города о том, что в ближайшие дни на регион могут обрушиться не только ливни, но и смерчи, передают российские СМИ. Готовясь к экстренной эвакуации населения, местные власти уже отдали распоряжение о сворачивании палаточных лагерей, которые расположены на берегах рек.
Согласно прогнозам метеорологов, сегодня в Сочи объявили из-за продолжающихся ливней штормовое предупреждение. Синоптики также сообщают о вероятном граде и возможном риске формирования смерчей, которые могут появиться над морем. Уровень воды в местных реках в ближайшее время может резко возрасти.
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