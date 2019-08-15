Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Старейшему вору в законе предрекли расправу за отказ от титула

19:10

Фото: iz.ru



Смертельная опасность нависла над москвичом Олегом Мухаметшиным, который в криминальных кругах больше известен как Муха Люберецкий, за отказ от титула вора в законе, передает портал Ura.ru. Как считает специалист по уголовно-арестантской культуре Александр Сидоров, если бы подобное случилось во времена СССР, "его бы вообще сразу убили".



На сегодняшний день все будет зависеть от того, каким влиянием Олег Мухаметшин обладает среди лидеров преступного мира России, пояснил эксперт. По мнению Александра Сидорова, в любом случае, поступок Мухи Люберецкого в отечественной криминальной сфере не останется незамеченным, и в будущем "с ним вполне могут расправиться", считая предателем.



Сидоров при этом отметил, что воспринял жест Мухаметшина как проявление глупости. Вероятно, вор чего-то боялся, предположил специалист. Однако связывать это решение с принятием закона об ужесточении наказания для криминальных авторитетов эксперт не стал.



Ранее стало известно о том, что Муха Люберецкий официально отказался от криминального статуса. По данным российских СМИ, в беседе с сотрудниками полиции он заявил, что на текущий момент не считает себя вором в законе, да и никогда им не был.



В прошлом Олег Мухаметшин не раз был судим, в частности, за разбой, хранение оружия, подделку документов и побег из-под стражи. Муха Люберецкий был коронован в 1994 году после рекомендации от известных российских воров в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоськи).



Автор: Злата Богатова

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