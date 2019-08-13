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Российские бомбардировщики Ту-160 переброшены ближе к границам США
19:08
Фото: fishki.net
Как информирует Минобороны России, на чукотский аэродром Анадырь перебазировались два стратегических ракетоносца Ту-160. Маневры проводились в рамках плановых учений.
Полет продолжался в течение более чем восьми часов, пояснили в ведомстве.
Экипажи Ту-160, находясь в полете более восьми часов, успели за это время преодолеть свыше шести тысяч километров. По данным оборонного ведомства, перелет проводился без дозаправок.
Руководство операции по перебазированию стратегических ракетоносцев Ту-160 на аэродром Анадырь на Чукотке осуществлял командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Самолеты были успешно перемещены в рамках плановых летно-тактических учений. Предполагается, что они продолжатся еще в течение нескольких дней.
В сообщении оборонного ведомства указано, что в этих учениях участвуют порядка десяти самолетов. Летчики на Ту-160, Ту-95МС и Ил-78 продолжают отрабатывать перемещение на различные оперативные аэродромы. Особое внимание уделяется и дозаправке в воздухе.
Ранее в военном министерстве проинформировали о попытке истребителя НАТО приблизиться к самолету главы российского ведомства Сергея Шойгу, следовавший из Калининграда в Москву. Спустя некоторое время инцидент над Балтикой прокомментировали представители Североатлантического альянса.
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