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В Карелии выясняют обстоятельства гибели мальчика из Петербурга
14.8.2019 14:34
Фото: moldnews.md
По предварительным данным, восьмилетний ребенок утонул в пожарном резервуаре.
Следственные органы региона по факту трагедии, случившейся в одном из поселков Лоухского района, возбудили уголовное дело.
Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Карелии, ребенок, проживающий в Петербурге, приехал погостить к родственникам. В минувший вторник, он во время прогулки бегал по подземному пожарному резервуару. Провалившись в воду, ребенок погиб.
По итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
В администрации населенного пункта Малиновая Варакка, на территории которого погиб ребенок, сообщили, что резервуар являлся заброшенным, его не эксплуатировали уже достаточно давно.
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