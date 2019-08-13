ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Норвегии подозреваемый в стрельбе в мечети не признает вину
В Норвегии подозреваемый в стрельбе в мечети не признает вину
После ЧП в Северодвинске уровень радиации возрос в 4—16 раз
После ЧП в Северодвинске уровень радиации возрос в 4—16 раз
Ди Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну роль
Ди Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну роль
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Российские бомбардировщики Ту-160 переброшены ближе к границам США Российские бомбардировщики Ту-160 переброшены ближе к границам США
В Верховной раде произошла перепалка из-за русского языкаВ Верховной раде произошла перепалка из-за русского языка
В Москве за сбыт запрещенных препаратов задержали известного бодибилдераВ Москве за сбыт запрещенных препаратов задержали известного бодибилдера
Ди Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну рольДи Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну роль
Житель Волгоградской области скончался от Крымской геморрагической лихорадкиЖитель Волгоградской области скончался от Крымской геморрагической лихорадки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Верховной раде произошла перепалка из-за русского языка


14:12
В Верховной раде произошла перепалка из-за русского языкаФото: minval.az

Как пишут украинские СМИ, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рабинович поставил на место Разумкова и Геращенко, которые пытались заставить его изъясняться исключительно на мове.

Новоизбранные депутаты Верховной рады вступили в горячий спор из-за русского языка, который в своем выступлении использовал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Когда парламентарий обратился к коллегам на русском, Ирина Геращенко, представляющая "Европейскую солидарность", поспешила указать на то, что Вадим Рабинович нарушает законы Украины, ведь депутаты в Раде должны изъясняться лишь на украинском языке, который имеет статус государственного.

Председатель группы Дмитрий Разумков, возглавляющий президентскую партию "Слуга народа", обратившись к Вадиму Рабиновичу, попросил его впредь говорить на мове. По его словам, только государственный язык используется в работе Верховной рады и ее органах. Поэтому если и дальше регламент будет нарушаться, он будет вынужден просить аппарат выключать микрофон.

В ответ на все эти высказывания Рабинович отметил, что не нарушает действующее законодательство. Однако если этот вопрос является принципиальным, он обращается с просьбой о предоставлении ему переводчика.

Напомним, в середине минувшего мая Петр Порошенко, который на тот момент являлся главой украинского государства, принял закон о государственном языке. Документ предусматривал использование исключительно мовы во всех сферах, включая органы госвласти, образовательные и медицинские учреждения, суды и объекты торговли. Согласно новому закону, исключением являлись лишь частное общение и религиозные обряды. Как указывали тогда авторы этой инициативы, документ призван развивать украинский в качестве "самобытного языка титульной нации".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Якутии родственники утонувшего ребенка избили спасателейВ Якутии родственники утонувшего ребенка избили спасателей
Петербургского учителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнейПетербургского учителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
В Киргизии в ходе столкновений пострадали около 140 человекВ Киргизии в ходе столкновений пострадали около 140 человек
СМИ: Зеленский получил «жесткий урок» от Путина, Меркель и МакронаСМИ: Зеленский получил «жесткий урок» от Путина, Меркель и Макрона
В Московском зоопарке поселился «кошачий медведь»В Московском зоопарке поселился «кошачий медведь»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 925


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru