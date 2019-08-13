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В Верховной раде произошла перепалка из-за русского языка
14:12
Фото: minval.az
Как пишут украинские СМИ, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рабинович поставил на место Разумкова и Геращенко, которые пытались заставить его изъясняться исключительно на мове.
Новоизбранные депутаты Верховной рады вступили в горячий спор из-за русского языка, который в своем выступлении использовал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Когда парламентарий обратился к коллегам на русском, Ирина Геращенко, представляющая "Европейскую солидарность", поспешила указать на то, что Вадим Рабинович нарушает законы Украины, ведь депутаты в Раде должны изъясняться лишь на украинском языке, который имеет статус государственного.
Председатель группы Дмитрий Разумков, возглавляющий президентскую партию "Слуга народа", обратившись к Вадиму Рабиновичу, попросил его впредь говорить на мове. По его словам, только государственный язык используется в работе Верховной рады и ее органах. Поэтому если и дальше регламент будет нарушаться, он будет вынужден просить аппарат выключать микрофон.
В ответ на все эти высказывания Рабинович отметил, что не нарушает действующее законодательство. Однако если этот вопрос является принципиальным, он обращается с просьбой о предоставлении ему переводчика.
Напомним, в середине минувшего мая Петр Порошенко, который на тот момент являлся главой украинского государства, принял закон о государственном языке. Документ предусматривал использование исключительно мовы во всех сферах, включая органы госвласти, образовательные и медицинские учреждения, суды и объекты торговли. Согласно новому закону, исключением являлись лишь частное общение и религиозные обряды. Как указывали тогда авторы этой инициативы, документ призван развивать украинский в качестве "самобытного языка титульной нации".
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