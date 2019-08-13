|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве за сбыт запрещенных препаратов задержали известного бодибилдера
12:28
Фото: rl0.ru
В ходе обыска, который был проведен в квартире подозреваемого, полиция нашла и изъяла флаконы с запрещенными веществами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.
Операция по задержанию проводилась сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК), пояснили в главке.
Представители ГУ МВД РФ по Москве сообщают о задержании 29-летнего бодибилдера Дениса Филиппова по подозрению в продаже сильнодействующих веществ. Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили, что мужчина, находясь на улице Енисейская, пытался сбыть восемь флаконов с жидкостью и четыре емкости с таблетками. В этот момент подозреваемый находился в автомобиле, отметили в полиции.
В столичном главке также пояснили, что по результатам экспертизы было установлено, что в состав таблеток, изъятых у Филиппова входит дегидрохлорметилтестостерон. Общая масса этого сильнодействующего вещества превысила 14 грамм.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|