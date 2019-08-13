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Третьяковская галерея представила сразу два «Черных квадрата»
13.8.2019 22:02
Фото: taritravel.com
Сегодня, 13 августа, обновилась постоянная экспозиция Государственной Третьяковской галереи, передает ТАСС.
Теперь в здании на Крымском валу вниманию посетителей представлены сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича.
Как пояснила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, отдельные пространства в обновленной экспозиции было решено посвятить творчеству выдающегося живописца Александра Дейнеки и произведениям из коллекции русского авангарда Георгия Костаки.
Сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича, представленные в одном помещении, будут находиться в Третьяковке вплоть до до середины октября. Затем оригинальный "Квадрат" предполагается переместить на выставку, которая будет приурочена к 100-летнему юбилею Музея живописной культуры.
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